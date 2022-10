Bologna-Trieste, Legovich: “Dimostrare le nostre qualità per reggere l’urto della Virtus”

By

Nella domenica della “Barcolana”, la Pallacanestro Trieste di Marco Legovich farà tappa in quella che – per parafrasare il buon Luca Carboni – potrebbe essere definita la città della “regola” del nostro basket.

Gli alabardati tenteranno di impensierire la Virtus di Scariolo, ma, realisticamente parlando, portare i punti a casa è in questo momento una “mission impossible” (i triestini possono solo confidare nel fatto che la palla a spicchi è tonda per tutti allo stesso modo e tanto vale provarci…).

Ecco una sintesi delle dichiarazioni del coach triestino Marco Legovich: “affrontiamo la Virtus Bologna, una delle corazzate del campionato e tra le favorite di questa stagione. Più che pensare all’avversario, in questo momento, dobbiamo pensare a noi stessi. Nostro compito è mettere in campo quello che possiamo e quello che dobbiamo assolutamente dare in una partita di serie A. Troveremo una Virtus agguerrita… Quindi dovremo essere molto bravi nella prima parte del match a reggere l’urto e a dimostrare le nostre qualità. Perché ce le abbiamo”.