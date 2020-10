Bologna-Varese, Bulleri: “Fortitudo squadra di talento ed esperienza”

Ecco le parole di coach Massimo Bulleri in vista di Fortitudo Lavoropiù Bologna-Openjobmetis Varese:

«La nostra settimana è andata molto bene; da martedì ad oggi ho sentito molta partecipazione da parte dei giocatori e quindi sono molto contento. Abbiamo continuato a lavorare sulla falsa riga della scorsa settimana e spero vivamente che la squadra riuscirà a mettere in campo la stessa energia e lo stesso spirito combattivo visto in occasione del successo contro Brescia. La Fortitudo è una squadra di grande talento ed esperienza; possono contare sui tre migliori realizzatori della scorsa stagione, motivo per cui la difesa sarà ancora una volta e ancora di più l’aspetto chiave. Sappiamo quale sia il loro stile di gioco quindi dovremo essere abili a controllare il ritmo. Non sarà facile dal momento in cui giochiamo in trasferta ma questo è il nostro obiettivo e lo vogliamo realizzare nel miglior modo possibile. Vogliamo esprimerci il più uniformemente possibile sia in casa che in trasferta; ovviamente molto dipenderà dalla qualità e dallo spessore dell’avversario, ma da parte nostra l’approccio non deve mai cambiare. Coach Sacchetti lo conosco ma non ho mai avuto modo di lavorarci insieme; sono sicuro che sarebbe stata un’esperienza molto interessante. Essendo anche l’allenatore della Nazionale spero che in futuro possa prendere in considerazione i nostri azzurri ancora di più di quanto abbia fatto fino ad ora. Questa cosa andrebbe a valutare positivamente la bontà del nostro lavoro ma soprattutto mi renderebbe felice per i ragazzi. La Fortitudo sotto pressione dopo il ko all’esordio in campionato? La pressione c’è sempre e vale per tutti; siamo solo alla seconda giornata quindi non credo che ci siano ulteriori stress. Vengono da una sconfitta e sono certo che avranno voglia di rifarsi. Ne siamo consapevoli, ma ci faremo trovare pronti».

Uff.Stampa Pall.Varese