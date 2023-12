Bologna-Venezia, Banchi: “Determinante recuperare le energie. Obiettivo limitare il loro impatto realizzativo”

By

Virtus Segafredo Bologna vs Umana Reyer Venezia. Palla a due domani, sabato 16 dicembre, ore 20.30 Virtus Segafredo Arena (Bologna).

Diretta: DAZN, Eurosport 2 e Radio Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: ATTARD B. – BARTOLI M. – QUARTA D.

Indisponibili: Jordan Mickey.

Biglietti disponibili qui. La biglietteria di P.zza della Costituzione sarà aperta domani, sabato 16 dicembre, dalle ore 18.30.

Le parole di Coach Banchi alla vigilia della gara: “Sabato riceveremo la visita di Venezia, squadra insieme alla quale condividiamo il secondo gradino della classifica. La Reyer ha caratteristiche tecniche molto specifiche cui dovremo saper replicare con una gara molto intensa ed attenta per limitare il loro impatto realizzativo. Sarà poi determinante recuperare le energie spese nelle fatiche delle ultime gare, per controllare il ritmo di una squadra che sa esaltarsi quando riesce a giocare in campo aperto”.

