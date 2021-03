Bologna – Venezia, la sala stampa con Djordjevic e De Raffaele

Queste le parole di coach Djordjevic:

“Abbiamo giocato una partita tosta, fisica, da veri uomini. Abbiamo ottenuto la vittoria per nostro merito. Non mi sono piaciute le 23 palle perse, bisogna lavorarci e controllare. Vorrei rivedere alcuni episodi, perchè c’è materiale per l’associazione arbitri, vorrei capire il criterio. Dal terzo quarto abbiamo sistemato alcune cose in attacco, e messo tiri aperti che ci hanno fatto riprendere la fiducia. Ma la nostra vittoria è partita dalla difesa, Tessitori ha fatto una bella gara. Avevo timore della nostra tenuta fisica dopo l’overtime di Lubiana, alcuni giocatori hanno riposato, ma abbiamo tenuto bene. Ora andiamo avanti, tra tre giorni la prossima partita”.

Questa invece l’analisi di coach De Raffaele:

