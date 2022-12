Bonus benvenuto online: un ottimo incentivo per chi ama scommettere sul basket

Chiunque ami lo sport, chiunque ami il basket sa che, almeno una volta nella vita, tenterà una scommessa. I migliori bonus presenti in rete ci permetteranno di scegliere l’operatore per noi.

Le scommesse in Italia sono molto amate. Lo sono state già dai tempi dei primi concorsi a pronostico (vedi Totip o Totocalcio) e lo sono anche ora, con tante piattaforme che permettono di poter giocare e spuntare in rete. Se guardiamo il sito di comparazione Migliori bonus scommesse, possiamo capire quanto la crescita dei siti scommesse online sia stata, e sia, così rapida e costante. I migliori bonus scommesse di benvenuto, infatti, molto amati anche da coloro che amano scommettere sul basket, fanno la differenza e permettono, anche a scommettitori principianti, di trovare la piattaforma che più rispecchia il loro modo di giocare.

Bonus bookmaker: un incentivo prezioso per gli scommettitori

Quello che ci piace, nella scommessa, è avere un ruolo attivo in quello che ci piace, cioè lo sport e, nello specifico, il basket. Pensiamo, dunque, a una partita di Serie A su cui vogliamo puntare e cosa fare per trovare quello che può essere il sito di betting online che ci piace. Come prima cosa dobbiamo trovare un sito dove si possa puntare su parecchi eventi di pallacanestro. Alcuni siti, infatti, prediligono il calcio non mostrando tanta attenzione per gli altri sport. Cerchiamo, quindi, un sito che si interessi di basket e su cui ci si possa divertire.

Non solo: cerchiamo una piattaforma che abbia i migliori bonus benvenuto, cioè che ci invogli, con offerte generose, a registrarci su quella piattaforma perché abbiamo delle promozioni che fanno al caso nostro. Parliamo, nello specifico, di quote maggiorate, di bonus in denaro, di omaggi che vanno senza deposito o sul primo deposito e che ci permettono di sperimentare un po’ quello che si può fare sul portale senza dover per forza intaccare i nostri soldi. Questo, che sembra completamente a sfavore del bookmaker, è il più importante mezzo di marketing a disposizione degli stessi e consente un flusso di clienti nuovi impressionante.

Banchero può dare ancora più sprint alle scommesse NBA?

Certo, avere un giocatore come Paolo Banchero, vero trascinatore dei Magic in questa prima parte di campionato NBA fa la differenza per il basket americano ma anche per quello italiano. La questione si fa molto interessante: sarà Banchero un giocatore della Nazionale di basket azzurra o accetterà le sirene statunitensi e chiuderà la porta al paese di origine di suo padre? La questione è complessa e se da una parte il giocatore sembrava molto interessato a giocare per l’Italia, dall’altra ora l’affare si è parecchio ingarbugliato, visto anche l’inizio di stagione con numeri impressionanti per il rookie di Orlando. La prima scelta del draft è, infatti, una vera e propria star, con ingaggi plurimilionari e, di certo, gli sponsor vorranno fare di lui la stella della squadra americana ai prossimi campionati del mondo. Vediamo, dunque, quello che succede un po’ più rassegnati e un po’ meno sognatori. Può, comunque, un campione di questa portata essere un incentivo per puntare più volentieri sul basket e sull’NBA? Certamente sì, ogni stella che fa così tanto rumore è zucchero per il basket e per lo sport in generale perché attrae migliaia di nuovi utenti e fa tanto rumore. Pensiamo, per esempio, all’impatto di Messi in questi Mondiali di calcio. Un campione importante smuove masse in tutto il mondo, creando un’attenzione fuori dal comune e migliorando, in maniera netta, l’approccio anche dei meno esperti verso le scommesse e il calcio in generale. Banchero è il nuovo Messi? Diciamo che può essere un nuovo LeBron e questo, assicuriamo, è tanta roba.