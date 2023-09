Brescia batte Cantù allungando nel quarto periodo

Esordio vincente per la Germani Brescia che dopo 35 minuti di equilibrio supera l’Acqua S. Bernardo Cantù e conquista il successo nella prima sfida della Valtellina Summer League.

Il primo canestro della Germani alla Valtellina Summer League porta la firma di John Petrucelli, che realizza da 3 punti su assist di Della Valle. Young risponde subito con la stessa moneta e fissa il punteggio sul 3 pari. Botta e risposta tra le due squadre, prima segna il capitano Della Valle, poi Hickey per l’Acqua S. Bernardo Cantù. Poi Young decide di spezzare l’equilibrio con altre 3 bombe (12 punti per lui nel primo quarto). La Germani si riporta sotto con i canestri di Petrucelli e le due bombe di Massinburg. Nikolic realizza da sotto e fissa il punteggio sul 22-24 al termine della prima frazione.

Secondo quarto in cui a partire meglio è Cantù grazie ai canestri di Nikolic, Cesana e Baldi Rossi. Per la Germani ci pensano Petrucelli e Bilan a tenere a contatto la squadra con il punteggio che viaggia in equilibrio per la prima metà di quarto. Bucarelli e Burns dalla lunetta riportano avanti Cantù quando manca 1’ alla fin del quarto. Il canestro di Semaj Christon manda le squadre negli spogliatoi fissando il punteggio sul 43-44 a favore della Germani.

La squadra di coach Magro esce meglio dagli spogliatoi e in apertura di terzo quarto prova a prendere il largo scappando sul +6 (48 a 54 il punteggio) grazie alle bombe di Christon e Gabriel. Akele porta in fuga la squadra di coach Magro ma la tripla di Bucarelli allo scadere di terzo quarto fissa il punteggio sul 57 a 63 in favore dei biancoblu.

Il quarto quarto vede la reazione dell’Acqua S. Bernardo Cantù che parte forte con un parziale di 5 a 0 firmato interamente dal play Hickey che riporta a -1 la squadra di Sacchetti. Akele prima e Burnell poi riallungano le distanze per la Germani, ma ci pensa la tripla di Petrucelli a portare il vantaggio in doppia cifra sul +10 (62 a 72 il punteggio al 35’). Negli ultimi minuti di gioco Cantù prova a rientrare ma la Germani è lucida dalla lunetta ed amministra il vantaggio. La partite finisce con il punteggio di 72 a 88 in favore della Germani.

TABELLINO

Acqua S. Bernardo Cantù-Germani Brescia 72-88

(22-24, 43-44, 57-63)



ACQUA S. BERNARDO CANTÙ: Baldi Rossi 7, Berdini 8, Nikolic 11, Nwohuocha, Maroni, Bucarelli 8, Hickey 10, Burns 8, Young 15, Clerici, Greppi, Cesana 5. All. Sacchetti

GERMANI BRESCIA: Christon 9, Gabriel 9, Bilan 14, Burnell 14, Massinburg 12, Tanfoglio, Della Valle 9, Sertic, Tonelli, Petrucelli 13, Malagnini, Pollini, Akele 8, Porto. All. Magro

