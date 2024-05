Brescia-Brindisi, Magro: “Test importante per prepararci ai playoff della prossima settimana”

“Siamo a presentare l’ultima partita della regular season, una partita un po’ particolare. Da parte nostra c’è la necessità di giocare una partita vera e seria perchè è il modo migliore che conosciamo per prepararci ai playoff cercando di capire quale sarà la nostra avversaria. Non è ovviamente ora il momento di fare dei bilanci, ma se vi ricordate oggi è il 3 maggio, e l’anno scorso proprio il 7 maggio, dopo una stagione comunque importante con i playoff di EuroCup e il primo storico trofeo, con la sconfitta di Scafati non siamo riusciti ad arrivare ai playoff di LBA. È un traguardo che ovviamente ci eravamo prefissati insieme alla Presidente, a Mauro e Marco De Benedetto abbiamo allestito un gruppo che voleva provare ad essere competitivo sempre e dopo aver raggiunto questo obiettivo la squadra vuole farsi trovare pronta per giocarsi le proprie chance e cercare di continuare a sognare insieme. Quindi non è un bilancio della stagione, il bilancio lo faremo alla fine, ma siamo pronti a goderci il fatto che dopo una stagione importante, dopo una stagione con tante giornate passate in vetta, siamo pronti a sfidare Brindisi per prepararci ai playoff. Brindisi purtroppo è una squadra che arriverà a Brescia consapevole di esser già retrocessa, purtroppo non sono riusciti a mantenere la categoria, ma hanno lottato fino alla scorsa giornata, trovando tante vittorie importanti, e hanno allestito dopo diversi cambiamenti un roster di assoluta qualità e di grande atletismo. Hanno giocatori come Bartley, Sneed e il playmaker Washington che in quintetto riescono a portare tantissimi punti e sono in grado di creare. Hanno Nate Laszewski nel 4 che è il miglior tiratore da 3 punti del campionato ed è un giocatore che ha la capacità di aprire il campo alle scorribande degli esterni e Morris, un giocatore che conosciamo bene, non solo per quanto male ci ha fatto all’andata, ma perchè l’anno scorso in EuroCup al Lietkabelis ha giocato una stagione incredibile. Riesce a dare solidità e punti dalla panchina e nel pacchetto italiani avremo il piacere di riabbracciare un giocatore come Tommaso Laquintana che è rimasto nel cuore di tanti tifosi e sicuramente ha lasciato un bellissimo ricordo anche nel coaching staff. Siamo felici di riabbracciare i nostri tifosi in casa, nell’ultima giornata di campionato, e vogliamo onorarla, poi dalla prossima settimana ci saranno le partite che contano davvero.

È una partita che vogliamo giocare per prepararci. Prepararci vuol dire anche essere pronti poi per la settimana prossima quindi ci sarà la necessità di avere un minutaggio limitato per alcuni dei giocatori che sono rientrati e ci sarà quasi sicuramente la necessità di tenere a riposo qualcuno. Sono contento perchè Christon, che non ha giocato a Milano, si è riallenato con la squadra negli ultimi due giorni e oggettivamente sta bene ed è importante per noi riaverlo nel gruppo. Nella gestione degli altri, invece ripeto che è una partita che in caso di sconfitta non ci farà cambiare la posizione in classifica e in caso di vittoria guardando ad altre partite (Cremona-Milano), ci darebbe la possibilità di scalare una posizione ma credo sia importante ad oggi riuscire a giocare una partita intensa, seria ma con la necessità di preservare determinati giocatori per il primo turno di Playoff. Stiamo recuperando tutti ma non siamo ancora al 100%, ci restano ancora 10 giorni per provare ad arrivare mentalmente e fisicamente nelle migliori condizioni possibili”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia