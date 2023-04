Brescia-Brindisi, Magro: “Vogliamo tornare a giocare qui in questa stagione”

“La partita con Brindisi è un’altra gara fondamentale per il nostro cammino, vogliamo fortemente che quella di domenica non sia l’ultima gara stagionale che disputeremo a Brescia”. Questo il pensiero di Alessandro Magro, coach della Germani Brescia, impegnata nella sfida diretta con l’Happy Casa Brindisi, ultimo impegno casalingo della reagular season, fondamentale nella corsa per la conquista di un posto nella griglia dei playoff scudetto.

“Siamo nel pieno di un finale di stagione da gustare tutto d’un fiato – afferma l’allenatore di Pallacanestro Brescia – e vogliamo continuare a lottare per raggiungere un altro obiettivo stagionale, quello dei playoff. Il nostro cammino passa attraverso questa partita cruciale: sappiamo che non tutto dipende da noi e daremo uno sguardo anche agli altri risultati. Nel frattempo, però, noi siamo obbligati a vincere le ultime due partite della stagione regolare”.

“Sono certo che per la nostra ultima partita casalinga della regular season avremo tutto il sostegno del nostro pubblico, che ci spingerà per fare ancora meglio – prosegue Magro -. Vogliamo giocare con l’obiettivo di prenderci i due punti in palio, ma con la voglia di regalare una giornata di festa al nostro pubblico, una giornata di festa da provare a vivere tutti insieme”.

“Brindisi è una squadra che ha vissuto un momento della stagione di grande forma, arrivando a collezionare una lunga serie di vittorie consecutive – afferma l’allenatore toscano -. L’Happy Casa è in grado di mettere in campo tantissimi giocatori con tanti punti nelle mani, come Mascolo, Reed, Lamb, Harrison, Bowman, Perkins e Burnell. Mi aspetto una gara oggettivamente abbastanza impegnativa dal punto di vista difensivo, perché loro giocano in velocità, amano attaccare nei primi secondi del possesso e dispongono di molti giocatori abili nel giocare uno contro uno e spalle a canestro, potendo contare sul loro atletismo e sul loro talento nel catturare i rimbalzi d’attacco”.

“Da parte nostra mi aspetto una prestazione disciplinata – conclude Magro -: dovremo essere bravi a limitare il numero di palle perse e proveremo a farli correre il meno possibile, cercando di rimanere uniti, compatti e aiutandoci nel corso di una partita che sarà tesa e fisica, riuscendo a colpire ed attaccare i loro punti deboli e condividendo il più possibile il pallone. Questa settimana ci siamo allenati molto bene, con quattro giorni ad altissimo livello di motivazione e concentrazione: per questo approcciamo la partita in maniera estremamente fiduciosa, sapendo che non potremo contare solo su noi stessi ma anche su tutti i nostri tifosi, pronti a sostenerci per compiere un altro passo verso l’aspirata possibilità di disputare la postseason”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia