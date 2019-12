Brescia-Cremona, Baioni: “Cremona con forte identità offensiva. Serve una grande prova”

“Cremona è una squadra che ha una forte identità, sia in attacco che in difesa, nonostante abbia effettuato dei cambiamenti nel corso della stagione – spiega Giacomo Baioni, assistant coach della Germani Basket Brescia -. È reduce dal derby con Varese vinto meritatamente e da quando è arrivato Happ ha vinto 6 delle ultime 7 partite. Credo comunque che sia riduttivo pensare che questo sia dovuto solo all’inserimento dello statunitense: è tutta la squadra ad aver innalzato la propria qualità, crescendo molto con il passare del tempo. Cremona ha fatto vittime illustri, battendo squadre come Milano e Bologna, a dimostrazione che il lavoro compiuto dallo staff tecnico ha creato un’identità forte nella squadra, che ha alzato la propria percentuale di vittorie con l’aggiunta di un giocatore forte come Happ”.

“Quella di giovedì sera (domani sera, ndr) sarà una partita fondamentale per entrambe le squadre – prosegue Baioni -, perché mette in palio punti importanti per la classifica e per la qualificazione alla Final Eight, per la quale entrambe sono in corsa. Noi veniamo da una bella vittoria a Roma, vogliamo confermarci e dare un’altra soddisfazione alla nostra gente che ci segue con grande calore e passione. Penso che per noi sia un dovere provare a fare una grande gara, perché solo con una grande partita riusciremo ad avere la meglio sui nostri avversari”.

Fonte: Ufficio Stampa Basket Brescia Leonessa