Brescia-Cremona, la sala stampa: le parole di Buscaglia e Galbiati

Maurizio Buscaglia (coach Brescia): “Sconfitta che colpisce perchè non abbiamo trovato il flusso di gioco per i 40′. Non sono riuscito ad aiutare la squadra nel secondo tempo, ci siamo fermati davanti a una difesa che ci ha tolto ritmo. Dovevo essere più incisivo”.

Paolo Galbiati (coach Cremona): “Siamo felici per questa bella vittoria. Siamo stati scialbi nel primo tempo, senza contenuti difensivi, non abbiamo mai messo corpo e fisicità. C’è stata una bella reazione grazie alla zona, abbiamo conquistato rimbalzi e palle vaganti e questo ci ha aiutato. Mian e Cournooh sono stati decisivi, si meritano queste prove”.