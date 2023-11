Brescia-Cremona, la sala stampa: le parole di Magro e Cavina

Alessandro Magro (coach Brescia): “Temevamo questa partita perchè Cremona gioca molto bene. Siamo stati bravi, abbiamo seguito il gameplan, abbiamo distrutto il loro flusso di gioco offensivo per una bona parte della gara. Gli esterni hanno lavorato bene in difesa e la scelta di andare con un quintetto difensivo nel finale ha pagato. Siamo contenti di quello che stiamo facendo e siamo sereni per poter andare a giocare a Bologna da capolista per giocarci le nostre possibilità. Tutti i ragazzi hanno avuto la possibilità di mettersi in mostra ed è merito loro e del fatto che si mettono a disposizione in tutto ciò che chiedo. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo perso smalto e smesso di muovere la palla, loro sono stati bravi a ritornarci sotto ma noi abbiamo avuto la forza mentale di non farci dare la spallata e di stare lì”.

Demis Cavina (coach Cremona): “Abbiamo fatto una grande partita, di grande forza mentale, dove abbiamo speso tutto e imparato cose nuove. Abbiamo ancora più voglia di lavorare, usciamo da qua consapevoli di quelle che sono le nostre qualità e sapendo ciò che c’è da fare per competere in questo campionato. Abbiamo avuto una reazione da grande squadra e Brescia ha dovuto esprimere la sua faccia migliore per vincere, ciò mi conferma che abbiamo espresso un basket di livello. Tiri liberi? Sicuramente hanno pesato ma preferisco non parlarne, anche se hanno pesato questa sera. Sappiamo che c’è da migliorare anche in questo fondamentale.