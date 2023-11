Brescia-Cremona, Magro: “Vogliamo fare una gara importante, Cremona da non sottovalutare”

“Buonasera a tutti presentiamo la prossima sfida casalinga contro la Vanoli Cremona – L’esordio di Coach Magro – Un derby è una partita a cui tutti noi teniamo molto, è una partita che ci deve servire per provare a dare seguito alla prestazione che abbiamo avuto la scorsa settimana a Tortona in trasferta. Una prova decisamente positiva, ma vogliamo provare a consolidarla appunto con un’altra prestazione sulla stessa falsariga, dalla palla a due e provare ad avere un approccio alla partita simile. Iniziare in modo solido e provare a replicarlo sui 40 minuti. Non ci possiamo lamentare ma percepisco che riusciamo ad essere molto performanti fuori casa, come già detto nel post partita con Tortona, il nostro pubblico che ci segue in trasferta ci fa sentire come se giocassimo in casa ed è estremamente rumoroso e non so se sia una questione di acustica oppure di logistica data la posizione dietro la nostra panchina, ma tutti noi abbiamo la voglia di provare a fare un’altra prova importante anche davanti a tutto il nostro pubblico e questo fino ad oggi è successo solo nella partita contro Napoli”.

“L’avversaria che andiamo a presentare e che affronteremo domenica intanto – prosegue il Coach – ha il merito nella passata stagione di essere riuscita a tornare immediatamente in serie a e questo non succede quasi mai. Sono stati bravissimi a dominare il campionato e immediatamente con quello scheletro, mantenendo l’allenatore e mantenendo un’ossatura di squadra importante, sono riusciti ad allestire un roster assolutamente di tutto rispetto. Non solo la qualità del gioco, ma questo è ovviamente merito di Coach Cavina, che stimo molto sia come professionista sia come uomo. Una squadra che ha anche i numeri dalla sua parte. Hanno questo modo di giocare molto caratterizzante, giocano molto profondi nel possesso, finiscono i tiri negli ultimi 4 secondi e ti prendono per sfinimento. Condividono molto il pallone e lo testimoniano i 6 giocatori in doppia cifra che hanno. Stanno avendo tantissimo da un giocatore come Adrian e da un giocatore come Zegarowski, che è stato preso in precampionato dopo che il playmaker sul quale avevano puntato, per motivi personali aveva lasciato Cremona. Come non citare l’impatto di Eboua e l’impatto di De Negri, che è alla prima esperienza in A1. Hanno un giocatore simile a Miro Bilan, Grant Golden, che è in grado di passare la palla ed è in grado di facilitare il gioco. Una partita da non sottovalutare non solo, perché la scorsa settimana hanno battuto la Virtus Bologna, ma perché sono squadra che ha perso di pochissimo con Reggio Emilia e Venezia. Sono riusciti a vincere su un campo difficile come quello di Scafati dopo essere stati sotto di 20 punti. Sanno giocare nei momenti caldi, amano giocare insieme e hanno forse non un livello di atletismo incredibilmente alto, ma sono bravissimi ad andare su chiare idee difensive come gli show aggressivi sui pick and roll, possono andare tattici facendo zone press e zona per rubare secondi all’attacco avversario. Come detto prima sono una squadra estremamente ben allenata e per noi sarà una prova sui due fronti non solo di motivazioni ma soprattutto per fare una buona prova davanti al nostro pubblico. Dal punto di vista tecnico contro una squadra come Cremona se non giochi bene e non hai le idee chiare in attacco e in difesa non vinci. Il nostro obiettivo è quello di continuare con il nostro cammino e dovremo passare attraverso questo esame”.

Fonte: Ufficio stampa Pallacanestro Brescia