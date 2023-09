Brescia è già in palla, surclassata Reggio Emilia

Una ottima Brescia si aggiudica la gara di precampionato contro la nuova Unahotels Reggio Emilia in virtù di un secondo quarto da 16-35 che ha scavato il solco che ha deciso di fatto la gara. Molto più fisica e già in palla la squadra lombarda che ha mandato a bersaglio 6 uomini in doppia cifra, miglior realizzatore Della Valle con 14 punti. Per Reggio ottimo l’apporto di Gallowey che chiude con 31 punti, decisamente il migliore dei suoi.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Weber, Hervey, Galloway, Atkins, Smith

Gerrmani : Christon, Della Valle, Petruccelli, Bilan, Gabriel

Primo quarto : Pronti via e Gallowey infila la tripla con fallo che non completa il gioco da 4 punti, replica Petruccelli abile a rubare un rimbalzo in area reggiana. Si gioca a ritmi molto alti, Gallowey infila la seconda tripla del +3, seguita da un’altra sempre con fallo, questa volta non sbaglia 14-6 al 4° di gioco. Della Valle trova solo canestri dalla linea della carità, sono Bilan e Christon a riavvicinare Brescia a metà del quarto. Reggio spreca in attacco e l’ex Della Valle trova i canestri del pareggio a quota 16, minuto per Priftis. Primo sorpasso Brescia con la tripla di Christon, seguito dal 2/2 di Massinbourg per il + 3 ospite, 2 minuti alla fine. Finale con la tripla di Gallowey ed il canestro di Christon con fallo, Uglietti 1 su due e sul rimbalzo Grant è bravo a correggere a canestro per il 24-26.

Secondo quarto : In apertura 2 triple di Akele seguite dalla bella azione di Grant e Faye da sotto per il 28-32. Primo time out per Magro, Brescia conduce di 8 lunghezze con la schiacciata di Burnell. Allungo ospite con la palla persa in attacco da Reggio e Gabriel viene fermato fallosamente sotto canestro, minuto per Priftis 29-39. Reggio non fa più canestro, Brescia fisicamente in difesa non concede nulla, di conseguenza si espone a contropiedi semplici da trasformare, 29-45 al 15°. Reggio si sblocca con Atkins ma Brescia gioca a memoria e si porta sul +21. Il quarto si chiude con un 2 triple consecutive di Gallowey che obbligano Magro a chiamare time out, non per il punteggio che lo vede ampiamente avanti ma solo per fermare l’inerzia. Altre 2 triple di Massinbourg e Gallowey chiudono il il quarto sul 40-61.

Terzo quarto: Buono l’impatto in avvio di Reggio che trova 6 punti dalle mani di Weber, 2 triple, la replica di Brescia non si fa attendere e Christon in entrata interrompe l’inerzia. E’ gara vera con Brescia e Reggio non lesinano negli scontri e nelle proteste. Momento Petruccelli, 4 liberi consecutivi che trasforma senza problema, Gallowey da far suo fa 5/5. Reggio trova in Smith il suo finalizzatore, 2 buone difese e grazie ad Uglietti si porta al 15 a 3 minuti dalla fine. Brescia grazie al baby Tanfoglio che realizza 2 triple più un aggiuntivo, 7 punti consecutivi e 62- 86. Finale con Brescia che si riporta al massimo vantaggio, 66-88.

Quarto quarto : Ultimo quarto con Reggio che prova con Chillo e Hervey a ridurre lo scarto ma viene costantemente ricacciata indietro. Akele in area reggiana si fa notare con 2 canestri consecutivi e Priftis chiama minuto 74-99. La gara si chiude con Brescia che vince per 89-104.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – GERMANI BRESCIA 89-104

(24-26; 40-61; 66-88)

UNAHOTELS: Weber 8, Cipolla 2, Hervey 7, Suljanovic O. ne, Galloway 31, Faye, Smith 10, Uglietti 3, Atkins 15, Grant 9, Chillo 4. Allenatore: Priftis.

BRESCIA: Christon 12, Gabriel 13, Bilan 12, Burnell 7, Massinburg 13, Tanfoglio 10, Della Valle 14, Tonelli, Petrucelli 11, Akele 12, Porto. Allenatore: Magro.

Arbitri: Tallon, Forni, Alessi.