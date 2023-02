Brescia: è tempo di celebrare la vittoria della Coppa Italia

By

È tempo di celebrare la vittoria alla Final Eight… è tempo della DREAM BIG NIGHT! Una festa per tutti coloro che vorranno essere vicini alla Germani Brescia e festeggiare il traguardo raggiunto domenica scorsa a Torino, dove la squadra biancoblu ha conquistato la prima Coppa Italia della propria storia.

Con l’obiettivo di celebrare con i propri supporters questo incredibile traguardo, la sede della DREAM BIG NIGHT sarà il PalaLeonessa A2A, la casa di Pallacanestro Brescia, mentre la data da scolpire nella memoria quella di martedì 28 febbraio. Tutti i tifosi e gli appassionati che vorranno prendere parte alla festa della Germani Brescia potranno entrare al palasport di via Caprera alle ore 19.00, momento in cui sarà consentito l’accesso all’area ristoro e allo store di Pallacanestro Brescia, allestito come di consueto all’ingresso del Parterre Ovest.

Grazie alla collaborazione con l’Azienda Speciale Pro Brixia e Brescia Mobilità Spa, società che gestiscono i parcheggi del PalaLeonessa A2A e dell’attiguo Brixia Forum, tutti coloro che parteciperanno alla DREAM BIG NIGHT potranno utilizzare gratuitamente il Parcheggio A. Tutte le persone munite di tesserino disabili, invece, potranno parcheggiare gratuitamente nel Parcheggio D, mostrando il tesserino al momento dell’ingresso.

A partire dalle ore 20.00 sarà consentito l’accesso all’interno del PalaLeonessa A2A, fino a esaurimento posti, in particolare nei seguenti settori: Curva Nord, Curva Sud, Parterre Ovest e Tribuna Ovest. A partire da quell’ora prenderà il via un programma di intrattenimento che coinvolgerà tutti i partecipanti, che potranno dare il giusto tributo ai propri beniamini, usufruendo anche di un’apposita zona riservata a chi vorrà farsi firmare i primi autografi dai giocatori biancoblu.

Il culmine della serata sarà la presentazione completa della squadra, che alzerà la coppa idealmente con tutti i propri tifosi sulle immagini del trionfo del Pala Alpitour di Torino. Subito dopo, i giocatori e i membri dello staff saranno a disposizione dei partecipanti, che potranno scattare foto e farsi firmare autografi.

