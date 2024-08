Brescia, ecco il programma della preseason 2024

Pallacanestro Brescia è lieta di comunicare che la stagione sportiva 2024/2025 della Germani Brescia avrà inizio lunedì 19 agosto, quando gli atleti, presso il centro medico Panathleticon di Brescia, saranno sottoposti alle visite mediche di rito, seguite dai primi test fisici agli ordini dello staff tecnico guidato da coach Giuseppe Poeta.

La Germani Brescia, dopo le prime sedute di allenamento al PalaLeonessa A2A, partirà, nel pomeriggio di domenica 25 agosto, alla volta di Ponte di Legno (BS), sede del ritiro estivo, dove la squadra verrà presentata al pubblico alle ore 19.00 in Piazza XXVII Settembre e sarà ospite del CFP Giuseppe Zanardelli, Gold Partner ed Event Project Partner di Pallacanestro Brescia, fino a venerdì 30 agosto.

La Germani Brescia scenderà in campo mercoledì 28 agosto per la prima amichevole della preseason in programma al PalaIseo di Pisogne (BS), in località Gratacasolo, alle ore 18.30 contro l’Urania Milano, compagine che parteciperà al prossimo campionato di Serie A2.

Una breve sosta in città di ritorno da Ponte di Legno e la Germani Brescia si ritroverà a Rieti domenica 1 settembre alle ore 16.00, dove, sul parquet del PalaSojourner, affronterà la Real Sebastiani Rieti, squadra di Serie A2, per il secondo Memorial Riccardo Blasi.

Nelle giornate di giovedì 5 e venerdì 6 settembre la Germani Brescia sarà impegnata in due scrimmage a porte chiuse presso l’Unipol Forum di Assago (MI), rispettivamente con l’Hapoel Gerusalemme, formazione militante nel massimo campionato israeliano, ed i campioni d’Italia in carica dell’EA7 Emporio Armani Milano.

Mercoledì 11 settembre alle ore 20.00 si accenderanno, invece, le luci del PalaLeonessa A2A per l’ottavo Trofeo Roberto Ferrari con ospite la Virtus Segafredo Bologna.

Sabato 14 settembre, il cammino di avvicinamento alla prima giornata di campionato, prevede, alle ore 18.00, un nuovo scrimmage al PalaFarina di Viadana (MN), incrociando le armi con la Vanoli Cremona.

L’ultimo appuntamento della preseason è fissato per sabato 21 settembre alle ore 20.00, quando la Germani Brescia prenderà parte al decimo Memorial Gianni Brusinelli sul campo de il T Quotidiano Arena di Trento contro la Dolomiti Energia Trentino.

Ufficio Stampa

Pallacanestro Brescia