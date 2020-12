Brescia – Fortitudo Bologna, Sacchetti: “E’ il momento di guardare a noi e fare una gara orgogliosa”

Le parole del coach della Fortitudo Bologna Meo Sacchetti alla vigilia della sfida contro Brescia: “Di positivo c’è che abbiamo fatto allenamento tutti insieme e siamo ritornati alla formazione inziale del campionato, avendo un Wesley in più. Abbiamo lavorato bene e dobbiamo metterlo in pratica. Io spero che, essendo in questa situazione, la nostra intensità difensiva possa essere più elevata; loro sono una squadra con tanti giocatori che fan canestro ma è il momento di guardare a noi, di mettere in campo quello che abbiamo e anche qualcosa in più. Logico che la difesa va sulle caratteristiche individuali, ma anche chi non le ha può dare il meglio. Noi dobbiamo fare una gara orgogliosa; ognuno ha i suoi problemi ma non guardo gli altri, guardo i miei.

Crawford – Ha fatto molto bene da noi prima, poi è andato fuori e poi a Milano; è un gran giocatore e essere una gran persona è la sua migliore qualità.

Brian Sacchetti – Non è la prima volta che ci incontriamo e cerchiamo di comportarci da professionisti; lui cercherà di vincere e sarà contenta mia moglie perché uno dei due Sacchetti porta a casa la partita”.