Brescia-Fortitudo, Esposito: “Nessuna distrazione. Serve solidità difensiva e lucidità”

“La partita arriva in un momento nel quale è necessario mantenere la concentrazione senza farsi distrarre dalla situazioni in cui vige il Paese, anche se questo è molto difficile – afferma Vincenzo Esposito, coach della Germani -. La Fortitudo Bologna è una neopromossa che sta facendo molto bene: una squadra composta di veterani, con molto talento offensivo, che ha già dimostrato in campionato di poter vincere o mettere in difficoltà chiunque. Da parte nostra servirà una prova solida, prima di tutto in difesa, mentre in attacco dovremo fare delle letture lucide e immediate per provare a mettere in difficoltà le loro scelte difensive”.

