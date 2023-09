Brescia in versione campionato, netta vittoria con Varese

Partita che inizia a ritmi altissimi con entrambe le squadre che provano a correre lungo il campo. Il primo canestro porta la firma della Germani con John Petrucelli, il più lesto a sfruttare la rimessa in attacco. Per Varese è Woldetensae il primo a rispondere con una tripla dall’angolo che regala anche il primo vantaggio ai biancorossi. Primo quarto che corre via sulle ali dell’equilibrio grazie ai canestri di Miro Bilan da una parte (11 punti per il centro croato) e Vinnie Shahid dall’altra (7 punti invece per il play americano). Varese prende il largo con la tripla e i liberi di Moretti, la Germani fatica a trovare il fondo della retina e la tripla allo scadere di McDermott regala la doppia cifra di vantaggio a Varese al termine della prima frazione di gioco (32-22).

Il secondo quarto inizia con la palla recuperata e il canestro in contropiede di Semaj Christon, Shahid risponde subito facendo 2 su 2 dalla lunetta, riportando il vantaggio sul +10 per i biancorossi. Akele piazza 4 punti in fila, la schiacciata in contropiede di Gabriel prima e la tripla poi, firmano un parziale di 11 a 2, che riporta la Germani sul -1 (34 a 33 il punteggio). Varese continua a faticare e la squadra di coach Magro rimette la testa avanti grazie alla schiacciata di Bilan. Parziale che diventa poi di 15 a 2, con Della Valle che segna in contropiede e Varese non può fare altro che chiamare timeout per provare ad interrompere l’inerzia di Brescia. Moretti sblocca il tabellino per i suoi segnando da tre e riportando il punteggio sul 37 pari. Sempre il solito Moretti e Hanlan provano a riallungare per Varese, che chiude in vantaggio il primo tempo di gioco sul 49 a 47.

Il terzo quarto inizia con una bellissima azione corale della Germani che si conclude con la schiacciata di Kenny Gabriel e punteggio che ritorna così in parità (49-49). Della Valle e Christon confezionano un parziale di 10 a 3 che riconsegna il vantaggio ai biancoblu sul +5 (52 a 57 il punteggio). Varese fatica nuovamente a trovare il fondo della retina e la Germani ne approfitta con la tripla di Della Valle e i liberi di Christon che valogno il massimo vantaggio sul +10 (52 a 62 il punteggio in favore della Germani). Varese si sblocca con la penetrazione di Hanlan e la successiva tripla di Moretti riporta i biancorossi sul -5 (57-62). La Germani prova di nuovo a scappare grazie alla tripla di Gabriel e al canestro in contropiede di Petrucelli. Al 28’ Woldentensae commette fallo antisportivo su Jason Burnell che dalla lunetta firma il nuovo massimo vantaggio, +16 sul 60 a 76. Varese in totale confusione dopo l’uscita dal campo della sua ala piccola, e la squadra di coach Magro ne approfitta per allungare grazie ad un letale Petrucelli ed un ottimo Akele. Terzo quarto che termina sul 60 a 85 in favore della Germani.

Quarto quarto in cui la Germani prova ad amministrare il vantaggio accumulato, Varese invece prova a reagire con McDermott che piazza due triple in rapida successione. Brescia si affida ad Akele e Burnell per mantenere il vantaggio accumulato nel terzo quarto. Vantaggio appunto che rimane pressoché invariato per il resto del quarto con entrambi gli allenatori che concedono minuti a tutti i giocatori a disposizione. La partita si conclude con la vittoria della Germani Brescia con il punteggio di 81 a 107.

TABELLINO

Openjobmetis Varese-Germani Brescia 81-107

(32-22, 49-47, 60-85)



OPENJOBMETIS VARESE: Shahid 9, Kouassi 3, Ulaneo 1, Woldetensae 6, Blair 1, Moretti 14, Librizzi 7, Virginio, Hanlan 12, McDermott 13, Assui 4, Brown 11. All. Bialaszewski

GERMANI BRESCIA: Christon 11, Gabriel 16, Bilan 21, Burnell 12, Massinburg, Tanfoglio, Della Valle 11, Tonelli 3, Petrucelli 13, Malagnini 2, Pollini, Akele 18, Porto. All. Magro

UFFICIO STAMPA

Pallacanestro Brescia