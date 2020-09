Brescia-Milano, Cotelli: “Emozione tornare davanti ai nostri tifosi”

“Siamo a metà del cammino di Supercoppa – prosegue Cotelli -, finora abbiamo mostrato buoni miglioramenti. Il nostro obiettivo è quello di continuare in questo processo di crescita per farci trovare pronti quando inizieranno gli impegni di campionato ed EuroCup. Vogliamo acquisire il più alto livello di consistenza e solidità, in attacco e difesa”.

“La gara del Forum ci ha insegnato che per giocare contro i top team è fondamentale riuscire a mettere in campo un alto livello di fisicità e durezza – conclude l’allenatore bresciano -. L’obiettivo, dunque, sarà quello di provare a pareggiare il livello di aggressività e durezza di Milano per tutti i 40′: questo, infatti, sarà molto utile soprattutto in vista delle gare di EuroCup, dove sappiamo che questo elemento è molto marcato. Quello con l’Olimpia, dunque, sarà un ottimo test per continuare la nostra crescita come squadra e come gruppo”.