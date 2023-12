Brescia-Milano, Fioretti: “Altra gara molto impegnativa con pochissimo tempo per prepararci”

L’ultima partita dell’anno solare 2023, quello dello scudetto della terza stella, indimenticabile pagina d’oro del club, è la penultima del girone di andata. L’Olimpia gioca per migliorare la sua posizione in classifica e prolungare se possibile una striscia vincente di tre gare in campionato, sei su sette in assoluto. La gara però è difficile: Brescia ha disputato un girone di andata eccezionale, in cui ha comandato la classifica fin dalla prima gara e ora è solo nominalmente seconda avendo ceduto a Venezia la scorsa settimana lo scontro diretto. Si tratta di una squadra che ha continuità tecnica (l’allenatore Alessandro Magro è alla quarta stagione da head coach di Brescia e prima era allo stesso club da assistente), anche nei giocatori (Della Valle, Petrucelli, Cobbins, Gabriel soprattutto), un roster profondo con dieci elementi, un secondo quintetto di grande impatto che può esibire CJ Massinburg e Jason Burnell, e ha scelto di non giocare le coppe pur avendone la possibilità. Il palasport sarà tutto esaurito e l’ambiente è tradizionalmente caldo. A tutto questo si aggiungono le circostanze: l’Olimpia gioca con riposo minimo per la quinta volta in questa stagione. Nei quattro precedenti è 2-2, ma le vittorie sono arrivate in partite giocate in casa. E le assenze denunciate nella gara con Baskonia restano tali (Maodo Lo, Shavon Shields, Pippo Ricci, Nikola Mirotic). La buona notizia è che rispetto alla gara di EuroLeague ci sarà la disponibilità di Shabazz Napier che ha disputato una prestazione convincente contro Cremona la settimana passata.

NOTE – Germani Brescia-EA7 Emporio Armani Milano si gioca sabato 30 dicembre alle ore 17:00 a Brescia. Diretta streaming su Dazn.

GLI ARBITRI – Michele Rossi, Carmelo Lo Guzzo, Alessandro Nicolini.

COACH MARIO FIORETTI – “Affrontiamo una squadra che è meritatamente in cima alla classifica e che soprattutto in casa sta esprimendo una pallacanestro di qualità sui due lati del campo. Noi giochiamo ancora una volta una partita molto impegnativa con pochissimo tempo a disposizione per prepararci quindi contiamo che i ragazzi riescano nuovamente a trovare le energie fisiche e mentali per affrontare quest’altra sfida”.

Uff stampa Olimpia Milano