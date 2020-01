Brescia-Milano, la sala stampa: Le parole di Esposito e Messina

Vincenzo Esposito (coach Brescia): “Conoscevamo la difficoltà dell’incontro, al di là del turnover che Milano avrebbe fatto. I primi due quarti ci hanno messo in difficoltà a rimbalzo e sul perimetro, ma una volta controllata meglio l’area, nella ripresa abbiamo preso fiducia, anche con buone giocate offensive. Siamo stati molto bravi a giocare ai ritmi che volevamo, sostenuti ma non folli, anche perché quando siamo andati fuori giri siamo stati puniti. Nel primo tempo abbiamo mosso bene il pallone e sbagliato molto. Horton? il suo rientro ci aiuta, non mi aspettavo un impatto del genere ma uno dopo 40 giorni non dimentica come si va in bicicletta”.

Ettore Messina (coach Milano): “Faccio i complimenti a Brescia e a Esposito, perché hanno vinto una partita che poteva andare in un modo o nell’altro. Potevamo portarla a casa nel finale ma abbiamo sbagliato troppo al tiro e ai liberi. Può capitare alla quarta partita in otto giorni, ma sono dettagli che ti condannano, come la nostra percentuale al tiro, un po’ bassa. Infortuni? Vorremmo avere una rotazione più stabile, speriamo di recuperarla per la Coppa Italia. Moraschini ha una lesione piuttosto seria e non ci sarà in Coppa Italia, per Brooks i tempi di recupero sono di due settimane”.