Brescia-Milano, la sala stampa: le parole di Messina e Esposito

Vincenzo Esposito (coach Brescia): “Rispetto alla gara di venerdì sono soddisfatto dei passi in avanti soprattutto in difesa dove siamo riusciti a sistemare delle cose. Anche in attacco ci sono state delle cose che mi sono piaciute. Non è facile giocare dopo tre giorni contro una squadra che fa turnover, per questo sono contento. Siamo costruiti per avere più protagonisti e non uno solo per quanto riguarda l’attacco. In difesa, tutti devono dare il proprio contribuito e bisogna migliorare sotto questo aspetto”.

Ettore Messina (coach Milano): “Abbiamo affrontato una buona squadra, che ha controllato il ritmo della gara e ci ha fatto soffrire molto a rimbalzo. Ma in una giornata in cui non abbiamo tirato particolarmente bene dal campo, abbiamo lo stesso segnato 91 punti conducendo la vittoria in porto. Abbiamo anche avuto molte belle cose dal nostro Capitano Cinciarini e questo ci fa davvero piacere. Siamo contenti, perché ci siamo qualificati per la fase finale di questa competizione, ovviamente siamo anche coscienti di avere ancora tanto da lavorare sia dal punto di vista atletico che tecnico. Però il gruppo sta bene insieme e ha le qualità per fare buone cose”.