Brescia-Milano, Magro: “Stare concentrati per tutti i 40′ sarà la chiave”

Un PalaLeonessa A2A indirizzato verso il sold out, una delle squadre più attrezzate in Italia e in Europa e la voglia di conquistare una vittoria per allontanarsi dalle parti meno nobili della classifica: sono questi gli ingredienti della sfida tra Germani Brescia ed EA7 Emporio Armani Milano, big match della 23/ma giornata del campionato di Serie A, i cui temi sono stati presentati da coach Alessandro Magro, intervenuto nella consueta conferenza pre-partita.

“Quella di domenica è una partita di cartello e, finalmente, ci sarà la possibilità di avere un PalaLeonessa A2A con una cornice di pubblico speciale – spiega l’allenatore della Germani -. Giochiamo contro una delle migliori squadre del campionato e abbiamo voglia di fare una grande partita, provando a renderci protagonisti di un’altra impresa. I punti in palio non servono solo per il blasone, ma anche per portare punti alla classifica, perché abbiamo assolutamente bisogno di tornare a vincere in campionato, ripartendo dalla nostra difesa e dalla performance messa in luce in occasione dell’ultima partita casalinga contro Trieste”.

“Nel corso delle ultime due partite abbiamo avuto problemi nel gestire i break da parte dei nostri avversari, frutto in particolare della nostra incapacità di essere sempre puntuali e prolifici in attacco – prosegue Magro -. Domenica dovremo cercare di esserlo, in particolare contro una squadra che fa della difesa il suo marchio di fabbrica e che rappresenta uno dei migliori sistemi difensivi non solo del campionato, ma anche dell’Eurolega. Dovremo essere bravi e capaci di giocare contro un alto livello di fisicità, giocando di squadra, mostrando solidità in attacco e provando a superare quei momenti di break che in questa stagione si sono ripetuti spesso”.

“Sappiamo che quella con Milano sarà una partita da giocare con ogni possesso per tutto l’arco dei 40′ – afferma il coach di Pallacanestro Brescia -. In questo periodo i nostri avversari hanno trovato grande continuità, anche cambiando qualcosa dal punto di vista delle rotazioni e della gestione dei giocatori. La nostra partita è collocata in un momento molto fitto nel calendario di Milano, a cui faccio anche un grande in bocca al lupo, così come alla Virtus Bologna, per la lotta alla conquista del treno playoff nella massima competizione continentale”.

“Sappiamo che l’Olimpia verrà a Brescia per provare a portare a casa la partita e prendersi i due punti in palio e ci sono tutti gli ingredienti perché possa essere, da entrambe le parti, una grande gara – conclude Magro -. Noi dobbiamo essere concentrati sulla nostra qualità di performance e focalizzati sul nostro piano partita. La qualità dei nostri ultimi allenamenti è stata molto buona, mi aspetto che i nostri giocatori mettano in campo tutto quello che hanno per battere una corazzata e dare un’ulteriore gioia al nostro pubblico”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia