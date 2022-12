Brescia-Napoli, la sala stampa: le parole di Magro e Buscaglia

Alessandro Magro (coach Brescia): “Abbiamo approcciato la partita nel modo giusto, anche e soprattutto perchè sapevamo di essere corti e di avere diversi minuti anche con quintetti più grandi. Abbiamo riempito l’area, limitando le penetrazioni di Michineau e Williams, da questo punto di vista siamo stati disciplinati, anche se l’idea iniziale era quella di mandare in lunetta Williams, ma poi avremmo avuto problemi di falli. Sono contento, tutti i giocatori che sono entrati in campo hanno avuto una presenza mentale e fisica adeguata, soprattutto Massinburg, che ha fatto una partita importante per lui e per noi. Anche Gabriel è stato fondamentale a reagire a un suo momento non semplice, ha dato di più in attacco e sappiamo che è in grado di farlo. D’ora in poi sarà un tour de force di impegni, sarà un periodo difficile ed impegnativo, possibile che la società possa intervenire sul mercato”.

Maurizio Buscaglia (coach Napoli): “Complimenti a Brescia per la partita e la vittoria. Noi non siamo riusciti ad interpretare la gara nel modo giusto, con alcune situazioni sporadiche di svantaggio. Abbiamo subito troppo gli 1 vs 1 ed i rimbalzi, e ciò ha portato loro spesso al ferro e hanno preso fiducia, ritmo, entusiasmo. Non siamo stati abbastanza fisici e duri in molte situazioni, abbiamo condotto Brescia in un flusso che poi ha portato alla sconfitta. Nel terzo quarto eravamo rientrati bene, ma poi abbiamo fatto errori che ci hanno buttato a terra. Contro squadre come Brescia bisogna dare di più, sacrificarsi per competere e avere maggiore energia”.