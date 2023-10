Brescia-Napoli, la sala stampa: le parole di Magro e Milicic

Alessandro Magro (coach Brescia): “Abbiamo vinto facendo 3/23 da tre punti, quindi significa che siamo stati consistenti, facendo tante altre cose buone. Siamo rimasti in partita in momenti non semplici, facendo una ottima prestazione difensiva con tutti i quintetti. 23 assist è un dato che premia la nostra scelta di punire i raddoppi su Bilan, con anche molti effettivi in doppia cifra. Menzione per il nostro staff medico che ha permesso a Petrucelli di giocare, così come con Gabriel settimana scorsa. Abbiamo consapevolezza dei nostri mezzi ma credo che dobbiamo migliorare in chimica e fluidità, sicuramente farlo con tre vittorie di fila ci aiuta a farlo con serenità. Abbiamo tempo una settimana per preparare le gare, questo ci dà una mano”.

Igor Milicic (coach Napoli): “Faccio anzitutto complimenti a Brescia e a coach Magro per la vittoria, hanno fatto una partita solida sfruttando i nostri errori. Noi abbiamo avuto la possibilità di restare a contatto ma abbiamo sbagliato delle triple aperte. Dobbiamo inoltre capire che per vincere partite del genere in difesa dobbiamo difendere meglio, oggi in difesa non siamo stati all’altezza. Faccio comunque i complimenti ai giocatori e allo staff, oltre che ai tifosi venuti fin qui da molto lontano”.