Brescia, nota sulle condizioni di Caupain

In merito alle condizioni dell’atleta Troy Caupain, Germani Brescia comunica che, alla luce degli ultimi accertamenti specialistici, si è deciso insieme all’atleta di eseguire un intervento chirurgico per ridurre al minimo i tempi di guarigione della lesione che il giocatore si è procurato lo scorso 1° novembre in occasione della partita della 7DAYS EuroCup con Bourg-en-Bresse e permettergli di essere pronto a tornare in campo nel minore tempo possibile. I tempi di guarigione sono stimati in circa 4 mesi.

