Brescia-Pesaro, Di Paolantonio: “Serve difesa di alto livello contro i loro giocatori migliori”

Spetta a Emanuele Di Paolantonio, assistant coach della Germani Brescia, presentare l’anticipo della quinta giornata tra la Germani e la Carpegna Prosciutto: “Pesaro ha approcciato il campionato in maniera decisamente convincente, ottenendo due vittorie di fila nelle prime due giornate, salvo poi perdere a Tortona e in casa con Napoli, ma solo dopo un tempo supplementare. La qualità del loro attacco si evidenzia con i numeri, perché sono il primo attacco del campionato con 90 punti di media a partita, sono terzi per punti segnati per singolo possesso e hanno grande impatto fisico, una cosa anche questa evidenziata dai numeri, visto che sono terzi per numero totale di rimbalzi e secondi per rimbalzi offensivi conquistati”.

“I giocatori della Vuelle hanno un chiaro modo di giocare, amano attaccare il ferro in contropiede, ma anche attraverso il pick-n-roll e andando in post basso, con i lunghi – Kravic in particolare -, con le ali e con gli esterni – prosegue Di Paolantonio -. Sanno attaccare il ferro e hanno in Abdur-Rahkman il loro migliore realizzatore, con oltre 18 punti di media a partita e cifre individuali di tutto rispetto. Pesaro è una squadra con chiari riferimenti offensivi, che al momento deve fare i conti con alcuni infortuni, come quello che sta tenendo lontano dai campi il loro capitano, Carlos Delfino. Contro di loro, dovremo produrre una partita difensiva di alto livello per limitare i loro riferimenti offensivi e rompere gli attacchi di una squadra che è anche quarta per assist serviti a partita. Sabato sera dovremo riuscire a imporre il nostro ritmo, provando a correre e a giocare la nostra pallacanestro come abbiamo fato nell’ultima convincente vittoria ottenuta in trasferta a Ulm”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia