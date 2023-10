Brescia-Pesaro, la sala stampa: le parole di Magro e Buscaglia

Alessandro Magro (coach Brescia): “Bello ed emozionante vincere la prima casalinga, a prescindere dalla qualità della gara che non è vicina al nostro potenziale. Abbiamo faticato con alcuni quintetti ma la second unit ci ha dato grande energia, e siamo riusciti piano piano a cavalcare diversi giocatori all’interno della gara. E’ un bel segno vincere partite come questa, che l’anno scorso forse non avremmo vinto. Dobbiamo migliorare sui due lati del campo e integrare i due nuovi giocatori del quintetto nel migliore dei modi, devono imparare a giocare assieme, potevamo fare meglio ma ciò non toglie il risultato di cui dobbiamo essere contenti”.

Maurizio Buscaglia (coach Pesaro): “Dispiace aver perso una partita del genere così. Nel primotempo non siamo stati bravi a rimbalzo e abbiamo perso qualche pallone di troppo. Questo ha determinato il risultato anche se siamo stati bravi a rimanere a contatto. Alla fine sono mancati degli episodi nel finale, nell’ultimo minuto ci è mancato un attacco e una difesa per portare a casa la gara. Faremo tesoro perchè abbiamo tenuto bene il campo e tenuto testa a una squadra molto forte come Brescia”.