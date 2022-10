Brescia-Pesaro, Savignani: “Avremo bisogno di tanta concentrazione e di un ottimo approccio”

Il viceallenatore della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Bruno Savignani presenta il match che nella 5^ giornata di Serie A vedrà i biancorossi impegnati domani, sabato 29 ottobre alle 20:30 sul parquet del PalaLeonessa A2A per la sfida contro la Germani Brescia (match trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, con radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro – FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne, anche sui canali social di Radio Incontro in modalità audio-video con punteggio e in replica su TVRS – canale 13 del digitale terrestre – alle 22 di lunedì 31 ottobre).

“Affrontiamo una trasferta molto impegnativa contro una squadra impegnata anche in EuroCup che può vantare ottimi giocatori sia stranieri che italiani come visto mercoledì sera a Ulm quando la formazione di coach Magro è riuscita a ribaltare le sorti del match vincendo al supplementare. Brescia difende in modo molto aggressivo, dovremo essere bravi e precisi offensivamente cercando di limitare le palle perse. La Germani può contare su giocatori di grande leadership come Petrucelli che si trova in un ottimo momento di forma, senza dimenticare Della Valle e gli esterni americani, tutti grandi realizzatori e creatori di gioco per i compagni. Noi dovremo aumentare il livello sia in termini di concentrazione che di approccio”.

La presentazione di Germani Brescia – Carpegna Prosciutto Basket Pesaro con Coach Bruno Savignani è disponibile in video a questo link.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro