Brescia – Pistoia, Brienza: “Sarà una bella sfida”

Il mese di gennaio per l’Estra Pistoia Basket 2000 si conclude con il primo di tre impegni, sulla carta, difficilissimi per i biancorossi chiamati ad affrontare, nell’ordine, la capolista Germani Brescia, i campioni d’Italia dell’EA7 Milano e l’Umana Venezia. Si parte dal “PalaLeonessa” per la 18° giornata di LBA: palla a due alle ore 16.30 (diretta Dazn e Eurosport 1, arbitri Rossi di Anghiari, Bettini di Bologna, Capotorto di Roma) con l’Estra che, rinfrancata dalla vittoria in rimonta della precedente giornata contro la Givova Scafati, si presenta all’appuntamento in Lombardia al completo e senza particolari pressioni ma con la voglia di provare a dar fastidio quanto più possibile alla prima della classe, come successo anche nella sfida d’andata decisa da un parziale “spacca-gambe” firmato da Amedeo Della Valle.

“Arriviamo da una bella settimana di allenamenti perché tutti i ragazzi stanno bene – commenta il coach dell’Estra Pistoia, Nicola Brienza – le problematiche di Varnado e Blakes sono oramai alle spalle in maniera definitiva e siamo pronti per una partita sicuramente difficile. Come dissi all’andata, hanno fatto investimenti importantissimi senza fare le coppe e sarebbero un team da alta classifica di Eurocup che, invece, si può permettere il lusso di lavorare tutta la settimana per preparare la sfida della domenica. In più c’è coach Alessandro Magro, che è un caro amico, che lavora molto bene in campo ed ha trovato le giuste alchimie con i suoi giocatori: non sono primi per caso, sono al top in quasi tutte le statistiche della Lega.

Da parte nostra c’è la consapevolezza di partire dietro e di dover provare a far la miglior partita possibile. Rivedendo la partita dell’andata a distanza di mesi, facemmo un buon match ma quando eravamo a -4 alla fine del terzo periodo subimmo tre canestri di assoluta bravura da parte di Amedeo Della Valle e, grazie a quel break, Brescia fece sua la partita. L’obiettivo è quello di ricreare, sapendo le difficoltà, la stessa situazione: rimanere in scia e vedere se negli ultimi minuti si possono creare le condizioni per tentare un colpaccio che, oggettivamente, è difficilissimo. Sarà una bella challenge per tutti”.

Il coach di Estra Pistoia, poi, si sofferma anche sul momento della stagione: superato oramai il giro di boa, adesso all’orizzonte c’è un ciclo di gare particolarmente duro.

“Non abbiamo tre partite comode davanti a noi – aggiunge il tecnico biancorosso – e in quest’ottica era decisiva la partita di Scafati perché ci aiutava a muovere la classifica e dare un po’ più di margine nei confronti degli ultimi due posti. Di sicuro proveremo a fare il nostro meglio, ma non è detto che sia sufficiente. Diciamo che sono tre bonus ma sono quelle partite che ti possono dare qualcosa in più: del resto ci siamo qualificati in Coppa Italia grazie ai colpi con Milano e Venezia, magari succede che piazziamo qualche altro blitz e siamo salvi ancora prima della pausa. Noi ce la giochiamo con tutte e poi vedremo dove saremo”.

Dopo il rientro contro la Givova Scafati, quali sono state le impressioni in questi giorni di allenamento su Jordon Varnado?

“E’ andato molto meglio questa settimana ma sappiamo tutti quanto gli manchi il giocato degli ultimi mesi ed il ritmo partita – conclude Nicola Brienza – non saprei indicare una percentuale di forma, però vedo che cresce giorno dopo giorno. Io mi auguro di poter contare sul Jordon che abbiamo visto fino a prima della sfida con Milano: se vogliamo avere una chance dobbiamo fare una partita di altissimo livello con tutti i nostri effettivi. Spero che, al netto dell’avversario, possa fare ulteriori passi in avanti per la sua condizione e per il suo modo di stare in campo”.

