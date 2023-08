Brescia presenta Jason Burnell: “Farò di tutto per aiutare la squadra a vincere!”

Nuova conferenza stampa di presentazione in casa Pallacanestro Brescia. Dopo Miro Bilan è toccato al secondo acquisto estivo, Jason Burnell, presentarsi davanti ai microfoni dei giornalisti presenti presso la sede di Pallacanestro Brescia a San Zeno Naviglio.

Ad Introdurre il nuovo giocatore della Germani è il presidente, Graziella Bragaglio, che prende subito la parola: “Buonasera a tutti e grazie per essere qui. Diamo il benvenuto a Jason Burnell che è ormai da una settimana città. Siamo naturalmente tutti curiosi di vederlo all’opera insieme a tutta la squadra, che ha preso finalmente corpo con l’arrivo di tutti i giocatori a roster. Dopo i primi allenamenti in città, la preparazione della squadra proseguirà a Ponte di Legno. Jason Burnell è un giocatore molto importante e non vediamo l’ora di vederlo in campo – prosegue Graziella – per ammirare la sua difesa, i suoi rimbalzi e la sua esplosività. È davvero un onore averlo nella nostra squadra”.

“Martedì prossima avremo la prima occasione di vedere la squadra in campo, quindi non vediamo l’ora di vedervi per sostenere e stare vicino alla squadra. Squadra appunto dove è stato confermato lo zoccolo duro della scorsa stagione, e questo permetterà al nostro coach Alessandro Magro di lavorare con una maggiore serenità e di provare a costruire qualcosa di divertente senza finire nei classici pronostici del tipo: dobbiamo arrivare primi e secondi”.

Per concludere l’introduzione non poteva mancare un passaggio sulla prossima Supercoppa Italiana: “Non vediamo l’ora di avere la Supercoppa Italiana proprio qui a Brescia davanti al nostro pubblico, soprattutto nell’anno in cui Brescia e Bergamo rappresentano la Capitale Italiana della Cultura. Sarà uno spettacolo fantastico e non vediamo l’ora di vedere questa squadra all’opera”.

Passando la parola a Jason Burnell, ecco le prime dichiarazioni del nuovo giocatore della Germani: “Come prima cosa voglio dire ciao a tutti, sono molto contento di essere qui, e mi piace molto questa città. Mi piacciono i miei compagni di squadra e sento che sarà una buona stagione. Lavoreremo duro, ci divertiremo e proveremo a vincere qualche trofeo”.

Ecco arrivare la prima domanda dei giornalisti: “Questo è uno dei migliori roster di cui hai fatto parte? Se sì, perché? “Si è senza dubbio il roster migliore di cui ho fatto parte. E lo dico perché abbiamo tanti giocatori diversi che possono fare tante cose differenti. Siamo molto versatili, tutti possono avere delle ottime prestazioni”.

Non poteva mancare la domanda sull’atmosfera provata al PalaLeonessa A2A nella serie di playoff di due anni fa e su come Jason proverà a farsi perdonare dai i suoi nuovi tifosi: “Brescia è sicuramente un campo molto difficile in cui giocare soprattutto grazie ai tifosi che supportano e seguono la squadra. Mi ricordo la bellissima atmosfera vissuta durante i playoff e non vedo l’ora di riprovarla. Soprattutto vorrei ringraziare i tifosi perchè grazie al loro supporto si trasformeranno sicuramente nel sesto uomo in campo e questo ci tornerà utile per vincere tante partite. Per farmi perdonare – prosegue Jason – userò la mia difesa e la mia energia su entrambi i lati del campo. Sono giovane, posso giocare duro, con energia, e farò qualsiasi cosa che servirà ai miei compagni e al coach per vincere”.

Dopo due anni ritrovi come compagno di squadra Miro Bilan, avendo giocato insieme a Sassari. Chi è il più forte tra voi due in post basso? “Ovviamente siamo sullo stesso livello – scherza Burnell -, ma devo dare il titolo a Bilan visto che ha molto più esperienza. Sono molto contento di averlo ritrovato qui a Brescia e di averlo come compagno di squadra perchè nella mia carriera mi ha aiutato molto a crescere. Perciò quando ho visto l’annuncio di Miro, ero super contento e non vedevo l’ora di scendere di nuovo in campo insieme a lui. Da Bilan ai nuovi compagni di squadra ecco arrivare la domanda sul fatto di non vedere l’ora di scendere in campo insieme ad altri suoi nuovi compagni di squadra: Con Semaj abbiamo già giocato insieme qualche anno fa quando eravamo compagni di squadra in Summer League. Con Amedeo non vedo l’ora perchè lo considero il miglior giocatore italiano del campionato, e poi Petrucelli per tutto il lavoro che svolge in campo. Poi Mike Cobbins e Kenny Gabriel per il loro atletismo, KG anche per la sua grande pericolosità dall’arco. Penso di avere un buon fit con tutti i componenti di questa squadra”.

Mentre sul suo ruolo preferito, Jason non ha dubbi: “Per me non fa molta differenza giocare da 3 oppure giocare da 4. Crescendo mio padre mi ha insegnato a giocare in più posizioni, quindi farò tutto quello di cui il club avrà bisogno che sia giocare da 3 o che sia giocare da 4. Per concludere non poteva mancare una domanda sull’Italia, visto che dall’uscita dal College, Burnell ha giocato solo per squadre italiane (Cantù, Sassari e Brindisi). Sembra quasi che l’Italia ti abbia conquistato: In Italia mi sento decisamente a casa, i miei amici e familiari a casa mi prendono spesso in giro perchè ormai passo più tempo in Italia che a casa negli Stati Uniti. Con l’Italia sento una connessione speciale, amo le città, la cultura, i paesaggi e tutto il resto. Mi piace davvero tanto l’Italia”.

