Brescia-Reggio Emilia, Martino “Si riparte dalla Unahotels 2.0”

Queste le parole di coach Martino: “La pausa è stata utile per apportare alcuni cambiamenti al roster e recuperare i giocatori infortunati. Abbiamo lavorato con profitto, inizialmente soprattutto con i nostri giovani, poi inserendo man mano i nuovi arrivi ed i nazionali. Abbiamo ritrovato uno spirito ed una buona atmosfera che ci auguriamo di mantenere fino al termine della stagione. Per noi inizia di fatto quella che è una nuova fase di quest’annata: siamo estremamente fiduciosi di poterla affrontare al meglio. Ringrazio la società perchè grazie ai due innesti ora avremo la possibilità di fare turnover, una risorsa preziosa che ci permetterà di mantenere un’alta competizione negli allenamenti e dare a tutti i nostri atleti la possibilità di dimostrare con il lavoro settimanale di guadagnarsi lo spazio per giocare la domenica. Questa tensione positiva ci può aiutare ad arrivare pronti e pieni di energia alle partite”.

Parlando degli avversari di turno, la Germani Brescia, Martino conclude: “Squadra sicuramente in un buon momento, che ha trovato un nuovo assetto durante la stagione, ma si continua a basare su giocatori esperti come Vitali, Sacchetti, Moss e Burns. Hanno aumentato l’atletismo ed hanno giocatori di qualità, d’altronde fin da subito sono partiti per recitare un ruolo importante in questa Serie A”

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiiana