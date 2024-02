Brescia – Reggio Emilia, Priftis: “Missione davvero difficile”

Trasferta sul campo della capolista per la UNAHOTELS Reggio Emilia, che domani alle 19:30 scenderà in campo al PalaLeonessa per affrontare la Germani Basket Brescia, prima della classe con i suoi 30 punti conquistati finora.

Così coach Priftis ha presentato la sfida: “Ci aspetta una missione davvero difficile, perchè Brescia è stata finora la squadra più stabile e consistente della Serie A. Hanno una grande chimica, che deriva dall’aver confermato il nucleo portante, in campo ed in panchina, della passata stagione. Ed inoltre, pur avendo un organico attrezzato anche per fare le competizioni europee, possono concentrarsi solamente sul campionato non avendo appunto il doppio impegno. Dovremo raggiungere il nostro livello massimo di performance, applicazione e concentrazione per disputare una partita competitiva e combattere alla pari con loro. Abbiamo gestito le condizioni fisiche di Faye durante la settimana, dopo il suo infortunio di sabato scorso, ma confido che saremo tutti abili e arruolati per la sfida di domani”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana