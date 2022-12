Brescia-Reggio Emilia, Sakota: “L’approccio sarà fondamentale”

Queste le parole del capo-allenatore biancorosso alla vigilia della sfida: “Prima di tutto, sono dispiaciuto di non aver potuto lavorare con la squadra in questi giorni dove sono rimasto forzatamente a casa; penso però ci sia ancora il tempo per cambiare volto alla nostra stagione e risollevarci. Sto iniziando a farmi un’opinione completa sulla squadra solo in questi ultimi giorni: non mi è piaciuto quello che ho visto nelle ultime partite, ho parlato molto chiaramente ai ragazzi su quelle che devono essere i nostri obiettivi ed il nostro modo di giocare. Penso che il lavoro sia l’unica strada per migliorare. Brescia è un team costruito per partecipare all’Eurocup e stare in alto nel ranking italiano, penso che il loro valore sia fuori discussione e che nelle ultime due gare disputate proprio in Coppa abbiano mostrato tutto il grande potenziale del loro roster. Sappiamo che non sarà facile, ma dobbiamo approcciare questa partita come una grande opportunità per noi.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana