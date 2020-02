Brescia, riprendono gli allenamenti; sospesa vendita di biglietti

A seguito delle disposizioni contenute nell’ordinanza emanata dalla Regione Lombardia in relazione all’emergenza Coronavirus, in accordo con le Istituzioni locali e con il gestore dell’impianto, Germani Basket Brescia comunica che a partire dal pomeriggio di martedì 25 febbraio gli allenamenti della prima squadra riprenderanno regolarmente al PalaLeonessa A2A. Le sedute di allenamento si svolgeranno rigorosamente a porte chiuse.

In attesa di avere indicazioni sulle modalità di svolgimento delle prossime partite in calendario, Germani Basket Brescia comunica di aver momentaneamente sospeso la vendita dei biglietti per le seguenti gare in programma al PalaLeonessa A2A: Germani Brescia Leonessa-Umana Reyer Venezia, in programma martedì 3 marzo alle ore 20.30, e Germani Basket Brescia-Fortitudo Pompea Bologna, in programma domenica 8 marzo alle ore 18.30.

–

Uff stampa Germani Leonessa Brescia