Brescia-Roma, Esposito: “Riscattiamo le recenti sconfitte e pensiamo alla nostra crescita”

Vincenzo Esposito, coach della Germani Brescia, presenta la sfida contro Roma, valevole per la sesta giornata della Lega Basket Serie A: “C’è voglia di riscatto dopo l’ultima partita di EuroCup. Roma è una squadra che, nonostante i problemi di roster, combatte per 40 minuti e noi dovremo fare lo stesso. Hanno giocatori esperti, con grande potenzialità nelle guardie, ma anche Hunt sotto canestro è pericoloso. Noi pensiamo a noi e alla nostra crescita, riscattando la sconfitta di mercoledì e il brutto quarto periodo di mercoledì, innanzitutto partendo dalla difesa, ma anche senza demoralizzarsi in attacco di fronte a errori e palle perse”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia