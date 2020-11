Brescia-Roma, la sala stampa: le parole di Esposito e Bucchi

Vincenzo Esposito (coach Brescia): “Non è semplice commentare la sconfitta in un momento duro come quello che stiamo attraversando. Dispiace ler i ragazzi ma il lavoro che stiamo facendo non sta producendo frutti, credo sia sotto gli occhi di tutti. Nei momenti topici ci sciogliamo e molliamo, ed è difficile trovare una soluzione immediata che non sia quella di tenere il gruppo compatto e coeso”.

Piero Bucchi (coach Roma): “Complimenti più sinceri ai miei ragazzi che pur in un momento di difficoltà hanno fatto una partita di grande carattere, mettendo in mostra una grande voglia di vincere. Abbiamo sicuramente tanto da lavorare ma questi sono due punti importanti, che ci danno grande fiducia e che ci permettono di guardare al futuro con più serenità per lavorare come abbiamo bisogno. Dopo aver concesso 29 punti nel primo quarto, negli altri tre periodi i ragazzi hanno disputato una partita di grande sacrificio e abnegazione difensivamente, sporcando tanti tiri e mettendo tanta energia. Davvero complimenti ai ragazzi”.