Brescia-Sassari, la sala stampa: il commento di Bucchi, la Germani in silenzio stampa

Piero Bucchi (coach Sassari): “Partita importante contro una squadra buona. Era una gara che temevamo ed effettivamente è stata complicata, ma siamo stati bravi a mantenere il vantaggio che abbiamo preso all’inizio. I ragazzi hanno fatto una gara solida ed intelligente, con voglia di passarsi la palla. Vittoria molto bella che ci mettiamo in tasca, anche grazie ai giocatori che vengono dalla panchina con qualità. Siamo in forma e cercheremo di lavorare per mantenere il livello, anche durante la sosta”.

Marco De Benedetto (GM Brescia): “Per decisione della proprietà e del club il club entra in silenzio stampa fino a nuova disposizione”.