Brescia-Sassari, la sala stampa: le parole di Magro e Bucchi

Alessandro Magro (coach Brescia): “È stata una partita solida e seria, siamo riusciti subito a meterla sui binari giusti. Una serata positiva con un grande pubblico, la nostra più grande vittoria è aver riacceso l’entusiasmo in questa piazza, abbiamo avuto il merito di fare grandi prestazioni in queste due partite casalinghe, la prossima sarà con Milano quindi sarà dura. Non è mai scontato vincere di così tanto, è difficile fare per me un’analisi in una partita dove le cose sono venute tutte bene. All’intervallo ho chiesto di avere rispetto del gioco e dell’avversario e di giocare seramente, per poi guadagnarci la possibilità di giocare partite importanti”.

Piero Bucchi (coach Sassari): “Non c’è stata una partita, abbiamo lasciato la testa in albergo, è stato una partita terribile. Non eravamo dei fenomeni con Milano, non siamo scarsi oggi, dobbiamo trovare equilibrio ed una continuità nel lavoro e nella voglia di lottare ogni domenica”.