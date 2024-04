Brescia-Tortona, De Raffaele: “Partita complessa che ci dà molti stimoli”

Vigilia di campionato per la Bertram Derthona, impegnata domani sera al PalaLeonessa A2A contro la Germani Brescia nella gara valida per la 26° giornata del campionato di Serie A. I bianconeri sono reduci dal successo contro la Vanoli Cremona, che ha garantito l’aritmetica salvezza, arrivata “al termine di una bellissima cavalcata – esordisce coach Walter De Raffaele -. Ora ci attendono cinque partite, con un calendario molto difficile, in cui proveremo a raggiungere qualcosa che, considerato da dove siamo partiti, sarebbe una vera impresa”.

La prima di queste cinque sfide sarà sul campo della Germani Brescia, che il coach della Bertram descrive così: “È meritatamente la prima della classe, una squadra completa, esperta e di grandissima qualità. Ci attende una partita molto complessa, in cui l’impatto fisico e la capacità di limitare alcune delle loro qualità sarà importante. Siamo consapevoli comunque che Brescia ha molte potenzialità in ogni reparto. Credo che il confronto con quelli che sono stati i migliori sinora porti stimoli da sé. L’idea è di mettere in campo energia e contrastare una taglia fisica importante per competere”.

UFFICIO COMUNICAZIONE

BERTRAM DERTHONA BASKET TORTONA