Brescia-Tortona, la sala stampa: le parole di Magro e Ramondino

Alessandro Magro (coach Brescia): “Siamo felici di aver vinto questa partita, mi è piaciuto l’atteggiamento mentale nell’arco della gara, soprattutto quando abbiamo subito la rimonta e tenuto botta. Vorrei fare i complimenti a tutti, si è visto anche l’importanza dei nostri lunghi, come Cobbins e Burns. Lavoriamo affinché i nuovi sentano la fiducia di poter osare in questo gruppo, e lavoriamo per replicare queste prestazioni. La classifica è corta e chiunque può battere chiunque, quindi son contento perchè oggi abbiamo fatto una bella partita. Moss? Non abbiamo voluto rischiarlo ma conto di averlo già settimana prossima a disposizione”.

Marco Ramondino (coach Tortona): “La nostra è stata una partita inconsistente, abbiamo fatto poche cose sensate e non abbiamo concretizzato le poche cose buone che abbiamo fatto sotto l’aspetto tecnico e tattico. Complimenti a Brescia, a noi è mancata solidità e continuità del terminare la rimonta, dobbiamo limitare gli altri e bassi e cercare di migliorare quando la durezza del gioco sale. Non siamo nel nostro miglior momento, non siamo ben messi in campo e stiamo facendo più errori del solito. Dobbiamo essere più reattivi, coordinati e fisici, soprattutto in difesa dove ad inizio stagione concedevamo molto meno”.