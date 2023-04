Brescia-Tortona, Magro: “Gara difficile fuori casa, vogliamo scrivere il nostro futuro”

Questo il pensiero di Alessandro Magro, coach della Germani Brescia, nel presentare la sfida contro il Derthona: “Dopo la fine dell’esperienza in EuroCup e l’eliminazione ai playoff contro Ankara ci rituffiamo in campionato, pronti a trasformare in energia l’amarezza della sconfitta maturata in coppa. Siamo veramente orgogliosi del nostro gruppo e di quello che ha fatto durante i sei mesi della doppia competizione: adesso c’è la necessità di concentrarci mentalmente e fisicamente sulle ultime 5 partite di campionato, con l’obiettivo dichiarato di competere in ogni partita per provare a centrare l’obiettivo dei playoff”.

“La prima gara in calendario è molto impegnativa – prosegue il coach della Germani -. Giochiamo contro una delle squadre che in questa stagione ha avuto maggiore continuità, esprimendo un altissimo livello di pallacanestro sia in attacco che in difesa. Tortona è uno dei team che gioca meglio di tutto il campionato, con grande abilità nel condividere il pallone e giocare profondi nel possesso, grazie in particolare alla presenza di giocatori come Radosevic e Cain, che è il secondo vero playmaker della squadra. La Bertram ha investito tanto su un giocatore come Christon, che ha grande capacità di attaccare e mettere in ritmo i compagni ed è il vero leader tecnico della squadra, e ha un roster profondo, capace di distribuire molto bene punti e possessi. Il fattore più importante che gli ha permesso di ritagliarsi il ruolo di terza forza del campionato è la propria difesa, una delle migliori di tutto il torneo, sicuramente la migliore nelle situazioni di pick-n-roll”.

“Sappiamo che ci aspetta un’altra partita difficile da giocare fuori casa – conclude Magro -. Affrontiamo Tortona con la convinzione di provare a mettere tutte le nostre energie nervose per provare a pressarli e togliergli le situazioni nelle quali sono più in fiducia. Vogliamo fare una partita di grande energia e volontà per provare a prendere due punti in classifica in una giornata che, viste anche le altre partite in calendario, sarà molto importante per capire quello che sarà il nostro futuro nelle prossime tre settimane”.

Fonte: Ufficio Stampa pallacanestro Brescia