Brescia-Trento, la presentazione di Cooke e Dusmet: “Sarà un test stimolante”

Le parole di Derek Cooke e dell’assistant coach Davide Dusmet a presentare la sfida tra la capolista Germani Brescia e la Dolomiti Energia Trentino.

DEREK COOKE JR. (Centro DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Dico una banalità, ma vincere partite punto a punto per un giocatore è sempre una bellissima sensazione: si respira un’atmosfera molto carica e concentrata in squadra, siamo contenti di come è iniziata la stagione ma allo stesso tempo consapevoli di dover e poter fare ancora tanti passi in avanti. Contro Brescia saremo messi alla prova sotto tanti punti di vista. I miei avversari diretti? Bilan e Cobbins sono una coppia di giocatori di esperienza ed efficacia, dovremo provare a tenerli fuori dalla partita e prevalere nella lotta a rimbalzo. Faremo il massimo per dare continuità ai nostri risultati e alle nostre performance recenti».

DAVIDE DUSMET (Assistant coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Contro la Germani dovremo fare particolarmente attenzione alla nostra fase difensiva: affrontiamo una delle migliori squadre del campionato, è una bella sfida per noi e un test stimolante da vivere a questo punto della stagione. Brescia è una squadra che crea attacco in tante zone del campo diverse, non ultimo il post basso: la nostra attenzione e il nostro impatto fisico a rimbalzo saranno una chiave della partita».

Uff stampa Aquila Basket Trento