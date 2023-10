Brescia-Trento, la sala stampa: le parole di Magro e Galbiati

Alessandro Magro (coach Brescia): “Dopo aver sfatato il tabù di Pistoia non siamo riusciti con quello di Trento, che continua a essere la nostra bestia nera. Siamo stati troppo soft durante tanti minuti della partita, riuscendo a difendere come avremmo dovuto solo a tratti. Non siamo stati bravi a difendere in transizione e ad alzare il livello e il ritmo. Hanno passato meglio la palla, fatto più assist e ciò si vede anche nelle percentuali da tre punti, decisamente alte per loro. Non possiamo permetterci di concedere 90 punti in casa, sono venuti qua con la voglia di vincere, noi abbiamo provato a rientrare in più occasioni, senza successo. Si meritano la vittoria, per noi non è la fine del mondo, vogliamo tornare in palestra per allenarci e adeguarci al metro arbitrale”.

Paolo Galbiati (coach Trento): “Inizio facendo due ringraziamenti: il primo è allo staff medico che ha rimesso in sesto Baldwin. Il secondo è allo staff tecnico che ha lavorato benissimo per preparare una partita ostica, contro un avversario di valore, in meno di due giorni. Abbiamo fatto un’altra partita in cui l’energia della squadra si è trasformata in una prestazione generale di livello alto. Dato importante sono i 24 assist, oltre all’ottima difesa messa in campo anche nei momenti decisivi e delicati. Ora testa ad Ankara, dove vogliamo giocare un’altra partita importante. Cooke? Il suo ruolo è diverso da quello di Treviso, è un ragazzo che si impegna e oggi ci ha dato tanto”.