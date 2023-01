Brescia-Trento, Magro: “Altra finale, dobbiamo disarmare Spagnolo e Flaccadori”

“Ci apprestiamo a giocare un’altra finale con una squadra che ha il nostro stesso record in campionato – spiega Alessandro Magro, coach della Germani -. Grazie alle due vittorie consecutive e ad altri risultati favorevoli, siamo nel gruppo delle squadre a 14 punti, pronti a giocare in casa la partita più importante per strappare il pass per la Final Eight di Coppa Italia e con la voglia di farlo con il miglior piazzamento possibile. Trento è una squadra che come noi ha esperienza europea, ha vinto partite importanti come quella in casa con Milano e recentemente ha recuperato giocatori importanti del proprio roster. Viene da una partita persa in casa con Brindisi e per questo avrà voglia di grande rivalsa. La Dolomiti Energia è una squadra che fa dell’atletismo e della fisicità il proprio marchio di fabbrica e questo le permette di essere per efficacia la seconda miglior difesa del campionato”.

“Per questo, dovremo essere bravi a giocare una partita in velocità, provando a correre il campo in contropiede grazie alla qualità della nostra difesa e a non farci sopraffare dalla loro tenacia difensiva – prosegue Magro -. Dovremo avere pazienza in attacco, non perdere palloni, fare buoni blocchi, far circolare molto la palla e fronteggiare difensivamente la loro capacità di attaccare in tutti i ruoli spalle a canestro. In più, dovremo riuscire a disarmare giocatori dal grande talento come Flaccadori e Spagnolo, che sono i più efficaci non solo a mettere punti a referto, ma anche ad attivare i propri compagni. Mi aspetto una partita di grande energia e spero di farla in un palasport ancora una volta pieno, con il pubblico presente a sostenerci per provare a raggiungere tutti insieme il primo grande obiettivo della stagione”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia