Brescia-Treviso, Buscaglia: “Mettiamo in campo il meglio di noi stessi”

“Anche se abbiamo inserito due giocatori nuovi nel nostro roster, la nostra identità sta crescendo: dobbiamo continuare a mettere in campo il meglio di noi stessi”. Così coach Maurizio Buscaglia introduce il 18/mo turno di campionato, che vedrà la Germani Brescia affrontare la De’ Longhi Treviso sul parquet del PalaLeonessa A2A.

“Giochiamo una partita tosta contro una squadra molto inquadrata e con ottime gerarchie, che fino ad ora ha espresso una delle migliori pallacanestro – spiega l’allenatore della Germani -. Dovremo controbattere alla loro fisicità, ma anche al loro ritmo partita. In questo senso, stiamo lavorando bene, favorendo l’inserimento dei nuovi giocatori, Willis e Wilson, che saranno della partita”.

“A loro stiamo cercando di dare i giusti riferimenti, così che possano essere utili per rendersi utili in campo a loro volta – prosegue Buscaglia -. È chiaro che il massimo dello sforzo sarà richiesto ai giocatori che sono con me da un mese e mezzo. Ai due giocatori nuovi chiediamo poche cose, ma fatte bene: possono darci un bell’aiuto, ma la cosa più importante è che continuino a inserirsi sempre di più”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia