Brescia-Treviso, la sala stampa: le parole di Magro e Vitucci

Alessandro Magro (coach Brescia): “Il primo tempo e l’approccio sono da dimenticare, anche se volendo essere positivi credo che delle cose provate in settimana ci abbiano un po’ condizionato. Nell’intervallo ci siamo detti delle cose che è meglio non riferire, abbiamo costruito dalle palle perse di Treviso e dalla transizione il primo break, e poi la vittoria. Sono molto contento della prova di Burnell, che ha anche trovato ritmo da 3 punti e questo è importante. Tutti hanno dato il loro contributo: abbiamo forzato gli avversari a 40 errori al tiro e limitato Paulicap a rimbalzo. Vorrei anche menzionare il bel lavoro di Della Valle su Bowman in difesam altro aspetto che ci dà fiducia”.

Francesco Vitucci (coach Treviso): “Abbiamo fatto un primo tempo molto buono sia difensivamente che offensivamente. Nel terzo quarto siamo partiti male, ci siamo disuniti alla prima difficoltà sul 8-0 iniziale. Abbiamo preso un colpo da ko tecnico e abbiamo giocato un terzo periodo orribile che ci è costato la gara, anche perchè li abbiamo rimessi in fiducia. Abbiamo bisogno del contributo di tutti, anche di chi non comincia la partita e entra dopo, soprattutto se si gioca contro una compagine attrezzata come Brescia. Oggi questo non è successo, senza fare nomi, e non siamo stati concentrati per tutti i 40 minuti”.