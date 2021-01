Brescia – Treviso, le dichiarazioni di Vildera

Le parole di Giovanni Vildera, centro di TVB, in vista della gara di domenica:

“Veniamo da una sconfitta con onore contro Milano. Consapevoli di aver fatto davvero una bella partita contro una squadra super, è stato un peccato non essere riusciti a “rubare” quei 2 punti. Brescia, invece, è una squadra che sta vivendo una stagione un po’ travagliata, tra infortuni e cambiamenti di giocatori – ha appena cambiato 2 giocatori del quintetto base e aggiunto nuovi americani. Dovremo stare, quindi, altrettanto concentrati e pronti. Quando ci sono dei cambiamenti, ovviamente tutti cercano di dare qualcosa in più. Rispetto all’andata speriamo sia una partita diversa, a partire dal risultato. Sappiamo che sono una squadra costruita per fare le coppe europee, con un roster di livello e giocatori di esperienza, come Vitali e Moss. Vediamo di dare tutto come abbiamo fatto con Milano, limando qualche errore, ma consapevoli che possiamo fare la nostra partita e dire la nostra. Stiamo lavorando molto bene per preparare la partita in settimana, quindi siamo pronti e sicuri che sarà una bella battaglia.”

Fonte ufficio stampa De’ Longhi Treviso Basket.