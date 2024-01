Brescia-Treviso, Magro: “Difesa e solidità per difendere il PalaLeonessa”

Alla vigilia della sfida tra Pallacanestro Brescia e la Nutribullet Treviso Basket, Coach Alessandro Magro presenta la sfida:

“Iniziamo il girone di ritorno e prima di parlare della prossima avversaria credo che sia opportuno fermarci un attimo per cercare di fare una sorta di check-point rispetto a quello che è stato il nostro percorso fino a questo punto, che ci ha permesso di arrivare secondi solamente per lo scontro diretto sfavorevole, ed avendo avuto il miglior record fino a questo momento in campionato ci dà la possibilità di andare a difendere la Coppa Italia a Torino da seconda in classifica e analizzando un po’ più approfonditamente le statistiche, per ora è una stagione in cui siamo una delle migliori squadre e questo ci rende felici per il fatto che stiamo esprimendo una buona pallacanestro in entrambe le metà campo. Avere il miglior record ad inizio gennaio non ti lascia niente, ma la nostra missione, essendoci abituaci a standard molto alti, è riuscire a capire come mantenerli e addirittura in quali parte del gioco possiamo pensare di fare passi in avanti e cercare di migliorare ancora. Dovremo continuare difendere il fattore PalaLeonessa A2A nelle 8 partite che giocheremo in casa, siamo felicissimi dei dati usciti sui giornali, che rispetto alla passata stagione ci sono quasi mille presenze in più, un +27% e questo vuol dire che quello che stiamo facendo ha creato questa sorta di dualismo tra noi e la città. Siamo orgogliosi e ogni volta che giochiamo in casa abbiamo la responsabilità. Treviso è una squadra diversa rispetto all’andata, ha fatto due innesti come Robinson e Olisevicius che sono molto esperti di questo campionato e che hanno portato subito tantissimo alla causa soprattutto da un punto di vista offensivo. Olisevicius è diventato quasi subito il miglior realizzatore della squadra, hanno deciso di promuovere Bowman in quintetto e questi 3 giocatori stanno segnando più del 50% dei punti segnati da tutta la squadra. Harrison nonostante la flessione per l’infortunio che ha avuto, può portare un grande contributo dalla panchina come ha sempre fatto. Non è da sottovalutare l’impatto che hanno i due giocatori americani. Allen dopo una prima fase di studio del campionato, si sta assestando su delle medie realizzative molto alte, ha la capacità di attaccare sia fronte sia spalle a canestro. Paulicap sta facendo quello per cui è stato preso. Hanno deciso di andare su un giocatore molto atletico e undersize che gli potesse dare dinamismo e presenza a rimbalzo e protezione del ferro. Sarà una partita difficile come quella di Brindisi, vista anche la necessità di tornare alla vittoria per Treviso, e la voglia e la necessità di venire qua a provare di vincere la partita visti gli ultimi risultati delle altre squadre. Noi dovremo essere molto solidi in difesa, visto il loro talento in attacco. Le nostre 4 sconfitte sono coincise con le 4 peggiori prestazioni difensive, e il differenziale tra attacco e difesa è stato negativo. Abbiamo pregi in tante parti del gioco ma non può prescindere dal lavoro che facciamo in difesa. Abbiamo fatto una buona settimana di allenamento, ci siamo concentrati molto su di noi, non per mancanza di rispetto nei confronti dell’avversario, ma perché c’erano diverse cose su cui dovevamo lavorare sperando che possano portare frutti domenica”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia