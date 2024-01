Brescia – Treviso, Zanelli: “Ci presentiamo al girone di ritorno arrabbiati”

Concluso il girone d’andata con la sfida al Palaverde contro Varese, la Nutribullet Treviso Basket è attesa dal match contro la co-capolista Germani Brescia al PalaLeonessa A2A per la prima giornata del girone di ritorno. Una sfida a cui TVB si presenta con il desiderio di lasciarsi alle spalle fin da subito una prima metà di stagione chiusa con 4 vittorie ed 11 sconfitte. Record speculare per Brescia, che attualmente occupa il primo posto in classifica in coabitazione con la Reyer Venezia con 11 vittorie e 4 sconfitte, ma reduce dalla sconfitta in casa di Brindisi per 88-79 nell’ultimo turno di campionato. Nel match di andata disputato al Palaverde valido per la seconda giornata di campionato la partita terminò 71-99 in favore di Brescia.

EX: Un solo ex per la sfida tra Germani Brescia e Nutribullet Treviso Basket, il trevigiano Nicola Akele, in maglia TVB dal 2020 al 2022.

ARBITRI: Bartoli, Quarta e Valeriani.

MEDIA: diretta in chiaro su DMAX (canale 52) ed in streaming video su DAZN (previo abbonamento). Aggiornamenti sul risultate ed interviste post partita sulla pagina Facebook di Treviso Basket.

PROSSIMA PARTITA: domenica 21 gennaio alle 19.30 arriva la Dinamo Sassari al Palaverde. Prevendita già attiva su vivaticket.

DICHIARAZIONI ALESSANDRO ZANELLI, CAPITANO NUTRIBULLET TREVISO BASKET:

“Ci presentiamo al girone di ritorno arrabbiati e con grande voglia di rivalsa dopo che le ultime due partite in casa non sono andate come avremmo voluto. Vogliamo rifarci, sappiamo che abbiamo altre quindici partite per cambiare la nostra classifica, dobbiamo rimanere positivi e lavorare tutti insieme verso lo stesso obiettivo, limando e migliorando le cose che ci sono mancate in questa fase del campionato. Stiamo lavorando duro in palestra e vogliamo fare in modo che questi sforzi vengano ripagati, ma dobbiamo fare un passo avanti in difesa. Sappiamo che contro Brescia non sarà facile, nella sfida al Palaverde la Germani ci ha messo in grande difficoltà e hanno dimostrato tutte le loro qualità nel corso del girone d’andata, è una squadra profonda con tanti giocatori forti. Ma a prescindere dagli avversari siamo alla ricerca di risposte importanti da noi stessi, quindi andremo a Brescia senza paura per giocare la nostra miglior partita possibile”

